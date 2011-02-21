Ադրբեջանական զորամասում զինծառայողը 7 մարդու է գնդակահարել
Ադրբեջանի զորամասերից մեկում երկուշաբթի առավոտյան, մոտավորապես ժամը 9:40-ին միջադեպ է տեղի ունեցել, որի արդյունքում 7 երիտասարդներ են զոհվել, ասվում է երկրի պաշտպանության նախարարության և ռազմական դատախազության համատեղ հաղորդագրության մեջ:
Սպանված զինծառայողները 18-19 տարեկան են եղել:
Միջադեպի հանգամանքները պարզելու նպատակով դեպքի վայր են ժամանել Պաշտպանության նախարարության և ռազմական դատախազության ներկայացուցիչները:
Դեպքի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել «երկու և ավելի մարդկանց դիտավորյալ սպանություն» հոդվածի համաձայն:
AFP-ի փոխանցմամբ` զինծառայողներին սպանությունն իրականացրել է նրանց համածառայողներից մեկը:
Ռազմական աղբյուրի տվյալների համաձայն, միջադեպը տեղի է ունեցել Մուրովդաղա շրջանի զորամասում: