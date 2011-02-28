2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Ռոստովի համալսարանները կօգնեն կանխել ազգամիջյան բախումները

«Դոնի Նոր Նախիջևանի հայկական համայնքի» ղեկավար Հարություն Սուրմալյանն առաջարկել է Ռոստովի շրջանի համալսարաններում հատուկ ուսանողական խորհուրդներ ստեղծել, որոնց կազմում կընդգրկվեն տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ:

Ինչպես հաղորդում է «Երկրամաս» թերթի տեղեկատվական կենտրոնը, որոշումը ընդգրկվել է Ռոստովի ռեկտորների խորհրդի նիստի օրակարգում:

Սուրմալյանի կարծիքով` նման խորհուրդները կկասեցնեն ազգային հողի վրա ծագող բախումներն ուսանողական շրջանում: Միևնույն ժամանակ, կազմակերպության ղեկավարը կարևորում է այս խորհուրդներում արմատական տրամադրված երիտասարդության ընդգրկումը:

Հայաստան
«Ժառանգության» պատգամավորները լքել են Ազգային ժողովի դահլիճը
Նախորդ

«Ժառանգության» պատգամավորները լքել են Ազգային ժողովի դահլիճը

Իրավապաշտպանները ներկայացրել են հայաստանյան բանտերի թշվառ վիճակը
Հաջորդ

Իրավապաշտպանները ներկայացրել են հայաստանյան բանտերի թշվառ վիճակը