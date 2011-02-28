Ռոստովի համալսարանները կօգնեն կանխել ազգամիջյան բախումները
«Դոնի Նոր Նախիջևանի հայկական համայնքի» ղեկավար Հարություն Սուրմալյանն առաջարկել է Ռոստովի շրջանի համալսարաններում հատուկ ուսանողական խորհուրդներ ստեղծել, որոնց կազմում կընդգրկվեն տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ:
Ինչպես հաղորդում է «Երկրամաս» թերթի տեղեկատվական կենտրոնը, որոշումը ընդգրկվել է Ռոստովի ռեկտորների խորհրդի նիստի օրակարգում:
Սուրմալյանի կարծիքով` նման խորհուրդները կկասեցնեն ազգային հողի վրա ծագող բախումներն ուսանողական շրջանում: Միևնույն ժամանակ, կազմակերպության ղեկավարը կարևորում է այս խորհուրդներում արմատական տրամադրված երիտասարդության ընդգրկումը: