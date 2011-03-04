2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ֆրանսիացի երգիչը Հայաստանն իր երկրորդ հայրենիքն է համարում

Հայկական և կորսիկական արմատներ ունեցող Ֆրանսիացի երգիչ Պատրիկ Ֆիորին (Պատրիկ Ժան Ֆրանսուա Շուշանյան), ով հայ հանդիսատեսին առավել հայտնի է «Փարիզի Աստվածամոր տաճարը» դասական մյուզիքլում ստանձնած Ֆեբի  դերով, «Труд» պարբերականի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Հայաստանը համարում է իր երկրորդ հայրենիքը:

Հարցին` «Աշխարհում ո՞ր վայրն  է ձեզ համար ամենահիասքանչը», երգիչը պատասխանել է, «Ես շատ եմ սիրում Կորսիկան, որտեղ բնակվում եմ: Հայաստանը իմ երկրորդ հայրենիքն է, այն նույնպես հիասքանչ երկիր է: Բայց առհասարակ դժվար է ասել, աշխարհում ցանկացած վայր յուրովի գեղեցիկ և հետաքրքիր է»:

Հայաստան
Հայ գործարարի մարդասպանը ձերբակալվել է Ուկրաինայում
Նախորդ

Հայ գործարարի մարդասպանը ձերբակալվել է Ուկրաինայում

Սերժ Սարգսյանը քննարկել է Սևանի հիմնահարցերը
Հաջորդ

Սերժ Սարգսյանը քննարկել է Սևանի հիմնահարցերը