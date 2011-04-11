2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Կարելի է ջուրը մոտեցնել, բայց ստիպել խմել` հնարավոր չէ». փորձագետը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին

ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կարող է կողմերին առաջարկներ ներկայացնել, սակայն համանախագահները ամենակարող չեն, հայտարարել է փորձագետ Շոն Ֆարենը:

«Կա մի ասացվածք` «կարելի է ջուրը բերել, մոտեցնել, սակայն ստիպել խմել անհնար է»: Միջնորդները շատ բան կարող են անել, սակայն չեն կարող համերաշխությունը կողմերի վզին փաթաթել»,- Ֆարենի խոսքերն է մեջբերում aze.az-ը:

Փորձագետի խոսքով` երկու ազգերի միջև համերաշխության հաստատման համար պետք է համագործակցային կապեր ստեղծվեն տարբեր ոլորտներում:

Նրա կարծիքով` հակամարտող կողմերի երկխոսության համար նպաստավոր կարող է լինել հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը, որոնք «էական դերակատարություն ունեն քաղաքական համաձայնության հասնելու հարցում»: Սակայն, վերջիվերջո, որոշում կայացնում են երկրների առաջնորդները:

Հիշեցնենք, որ ապրիլի 11-12-ը Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանում բանակցություններ կվարեն: Այցելության ընթացքում համանախագահները կհանդիպեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ԱԳ նախար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ:

Հայաստան
Ֆրանսիայում կանայք կարող են «քողարկվել» 150 եվրոյով
Նախորդ

Ֆրանսիայում կանայք կարող են «քողարկվել» 150 եվրոյով

Թռչունները ծխախեղդ են եղել երևանյան խանութի հրդեհի հետևանքով
Հաջորդ

Թռչունները ծխախեղդ են եղել երևանյան խանութի հրդեհի հետևանքով