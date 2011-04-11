Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան աշխատակիցներին հարկադիր արձակուրդ չեն ուղարկելու
Շաբաթ օրը Epress.am-ը հայտնել էր, որ ԱՄՆ դեսպանատների աշխատակիցներին 2-շաբաթյա հարկադիր չվճարվող արձակուրդ են ուղարկում, որի պատճառը, ըստ մեր աղբյուրների, ֆինանսական ճգնաժամի հետ կապված խնդիրներն են:
Այս հարցի առնչությամբ Epress.am-ը կապվել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հետ, որտեղ մեզ հայտնեցին, որ ԱՄՆ Կոնգրեսն արդեն ընդունել է բանաձև` արտոնելով ֆինանսական միջոցների հատկացում կառավարության բնականոն գործունեության համար:
«Դեսպանատան ոչ մի աշխատակից հարկադիր պարապուրդում չի հայտնվել, և դեսպանատունը շարունակում է իր բնականոն աշխատանքը», - մեզ հետ զրույցում ասել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան մամուլի հարցերով պատասխանատու Թագուհի Ջահուկյանը: