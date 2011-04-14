2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Վրաստանը Հայաստանից զբոսաշրջիկների երեք անգամ ավելի մեծ հոսք է սպասում

2010 թվականի ընթացքում Վրաստանի սևծովյան հանգստավայրեր են այցելել ավելի քան 50 հազար զբոսաշրջիկներ, որոնք ժամանել են Վրաստան գնացքներով: Վրացական և հայկական երկաթուղիների կանխատեսմամբ, Հայաստանի զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի Վրաստան ընթացիկ տարում կավելանա 3 անգամ, գրում է Business Грузия:

Այդ իսկ պատճառով, հանգստյան սեզոնի բացման սկզբին երկու երկաթուղիներն էլ պատրաստ կլինեն ապահովելու մեծ քանակությամբ զբոսաշրջիկների փոխադրումը: Համապատասխանաբար, Երևան-Բաթումի-Երևան երթուղով 201/202 համարի արագընթաց գնացք կաշխատի, որը կգործի ամեն օր 2011-ի հունիսի 15-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը:

Հուլիսի 15-ից մինչ օգոստոսի 25-ը նախատեսվում է ուղևորների փոխադրում իրականացնել նաև Երևան-Բաթումի-Երևան 402/401 համարի գնացքով, որը կաշխատի շաբաթական երկու անգամ (երեքշաբթի, ուրբաթ):

Մինչ մայիսի 15-ը նախատեսվում է երկու երկրների մաքսային և սահմանային ծառայությունների ներկայացուցիչների հանդիպում անցկացնել փոխադրման հարցերի քննարկման համար:

Հայաստան
Ում երեխաները կարող են անվճար հաճախել երևանյան մանկապարտեզներ
Նախորդ

Ում երեխաները կարող են անվճար հաճախել երևանյան մանկապարտեզներ

Սանտա Ստալինը և Հիտլեր-ճագարը օղի են գովազդելու
Հաջորդ

Սանտա Ստալինը և Հիտլեր-ճագարը օղի են գովազդելու