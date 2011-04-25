Փարիզ-Հռոմ չվերթի ուղևորը հարձակվել է ուղեկցորդուհու վրա` պահանջելով թռչել Լիբիա
Alitalia ավիաընկերության Փարիզ-Հռոմ չվերթի ուղևորներից մեկը կիրակի երեկոյան փորձել է հափշտակել ինքնաթիռը:
ANSA գործակալության փոխանցմամբ` Ղազախստանի քաղաքացին հարձակվել է ուղեկցորդուհու վրա` պահանջելով, որպեսզի ինքնաթիռը թռչի Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլիի ուղղությամբ:
Նա սպառնացել է ուղեկցորդուհուն դանակով, սակայն ինքնաթիռի անձնակազմի անդամներին հաջողվել է կասեցնել նրա գործողությունները: Հռոմ հասնելուն պես տղամարդը հանձնվել է ոստիկանությանը: Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում: