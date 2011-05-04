«ԱԼՄ»-ի շենքը դեռ չի վաճառվել. Կարապետյանը հերքում է
Ժողովրդական կուսակցության նախագահ, «ԱԼՄ Հոլդինգի» ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը հերքել է այն լուրը, թե ինքը վաճառել է այն շենքը, որում 10 տարի գործել է «ԱԼՄ» հեռուստաընկերությունը:
Կարապետյանը չի բացառել, որ հետագայում, գուցե, որոշի վաճառել իր սեփականությունը հանդիսացող շենքը, սակայն առայժմ ոչ մեկի հետ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել:
Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ «Երկիր» օրաթերթը գրել էր, որ հեռուստաընկերության` այժմ մի քանի հոգուց բաղկացած կոլեկտիվը մոտ օրերս կտեղափոխվի Ժողովրդական կուսակցության տարածքային գրասենյակ, որտեղ գործում է նաև «Դուպլեքս» մամուլի ակումբը: