2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ֆրանսիայի Սենատը չի պատժի Հայոց ցեղասպանությունը հերքողներին

Ֆրանսիայի Սենատն այսօր քվեարկությունից հանել է Հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար պատիժ սահմանող օրինագիծը։

Նման առաջարկությամբ հանդես է եկել Սենատի Օրենսդրական հանձնաժողովը, որից հետո առաջարկը դրվեց քվեարկության և ընդունվեց` 196 կողմ, 74 դեմ ձայներով, հայտնում են ֆրանսիական լրատվամիջոցները:

Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանը 2001 թվականին ճանաչել էր Հայոց Ցեղասպանության փաստը, որից հետո ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները սրվել են: 2006 թվականին Ֆրանսիայի խորհրդարանի ստորին պալատն ընդունել է նաև Հայոց Ցեղասպանության փաստին առնչվող ևս մեկ օրինագիծ, համաձայն որի, յուրաքանչյուր ոք, ով կժխտի Ցեղասպանության փաստը, քրեական հետապնդման կենթարկվի:

Հայաստան
Ադրբեջանն ընտրել է ձգձգման քաղաքականությունը. Սերժ Սարգսյան
Նախորդ

Ադրբեջանն ընտրել է ձգձգման քաղաքականությունը. Սերժ Սարգսյան

ԱՄՆ-ի հայերը մայիսի 31-ին նույնպես պատրաստ են նստացույց սկսել
Հաջորդ

ԱՄՆ-ի հայերը մայիսի 31-ին նույնպես պատրաստ են նստացույց սկսել