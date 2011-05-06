2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Էջմիածինը պատժել է քահանային

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք և Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի տնօրինությամբ մայիսի 10-ից կախակայվում է Տ. Աբել քահանա Մանուկյանի քահանայագործությունը դրսևորած կարգազանց ընթացքի` Շվեյցարիայում հաստատված կանոնական թեմի իրողությունը մերժելու, նշանակված առաջնորդական տեղապահի և Ժնևի Սուրբ Հակոբ եկեղեցու հովվի հանգամանքը չճանաչելու և Մայր Աթոռ ներկայանալու Հայրապետական հրահանգները չկատարելու համար: Այս մասին տեղեկացնում Էջմիածնի մամլո դիվանը:

Աբել քահանային հրահանգվել է մեկշաբաթյա ժամկետում ներկայանալ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, Վանական Խորհրդին:

Տեղեկացնենք, որ կախակայման ընթացքում կարգազանց եկեղեցականին արգելվում է կատարել ծիսապաշտամունքային որևէ արարողություն, հակառակ պարագային կատարված արարողությունն անվավեր է:

Հայաստան
Ֆրանսիայում որոշել են տարբերակում մտցնել 5 աստղանի հյուրանոցների մեջ
Նախորդ

Ֆրանսիայում որոշել են տարբերակում մտցնել 5 աստղանի հյուրանոցների մեջ

Լուսանկար Բեն Լադենի տնից. նրա մարմնի մոտ խաղալիք հրացան է հայտնաբերվել
Հաջորդ

Լուսանկար Բեն Լադենի տնից. նրա մարմնի մոտ խաղալիք հրացան է հայտնաբերվել