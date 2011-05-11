2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Մարտի 1-ի մասին ֆիլմը բաժանում են դպրոցներին. հեռուստաալիքներից արձագանք չկա

«Մարտի 1» հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները գրող, հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի և ռեժիսոր Արա Շիրինյանի` 2008-ի մարտի 1-2-ի դեպքերի մասին պատմող փաստավավերագրական «Հայաստանի կորսված գարունը» ֆիլմը սկսել են բաժանել Երևանի դպրոցի տնօրեններին, որից հետո այն նաև կհանձնվի մարզային դպրոցների տնօրեններին:

Հիշեցնենք, որ մինչ այդ ֆիլմն ուղարկվել էր Երևանում հեռարձակվող բոլոր հեռուստաալիքներին, Գյումրիում հեռարձակվող «Գալա» ու «Ցայգ», Վանաձորի «Լոռի» հեռուստաընկերություններին, ինչպես նաև ինչպես նաև «Մոսկվա» կինոթատրոնին: Բոլորին առաջարկվել է առաջիկա մեկ ամսում հնարավորություն ստեղծել իրենց եթերում և կինոդահլիճում կազմակերպել ֆիլմի ցուցադրությունը: Գրությունում հատուկ նշվել է, որ ֆիլմի ցուցադրման համար անհրաժեշտ  վճարումը երաշխավորվում է:

Ինչպես Epress.am-ի հետ զրույցում հայտնել է Տիգրան Պասկևիչյանը, բոլոր վերոնշյալ կազմակերպությունները դեռևս չեն արձագանքել նամակին:

Նշենք, որ ֆիլմն ուղարկվել է նաև բոլոր 131 պատգամավորների անունով ԱԺ-ի ընդունարան:

Հայաստան
Ղարաբաղյան պատերազմը Ռուսաստանին ծանր կացության մեջ կդնի. փորձագետ
Նախորդ

Ղարաբաղյան պատերազմը Ռուսաստանին ծանր կացության մեջ կդնի. փորձագետ

Հայտնի դարձավ Մոսկվայի ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկի վաճառքի մասին
Հաջորդ

Հայտնի դարձավ Մոսկվայի ամենաշքեղ հյուրանոցներից մեկի վաճառքի մասին