2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Մարտի 1-ի մասին ֆիլմը թարգմանվել է անգլերեն

Գրող, հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի սցենարով պատրաստված` մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին պատմող «Հայաստանի կորսված գարունը» փաստավավերագրական ֆիլմի անգլերեն տարբերակը մի քանի օրից պատրաստ կլինի, տեղեկացնում է «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը:

«Տիգրան Պասկևիչյանն ասել է, որ ֆիլմի  անգլերեն տարբերակի պատրաստման հիմնական աշխատանքներն արդեն ավարտված են` մնացել են տեխնիկական բնույթի հարցեր, որոնք մի քանի օրից կավարտեն: Ֆիլմում հեղինակի խոսքն անգլերեն է, գործող անձանց տվյալները և բանավոր խոսքը ներկայացված են տիտրերով: «Հայաստանի կորսված գարունի» անգլերեն տարբերակի շնորհիվ Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպանները, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները և Հայաստանի ներքին կյանքով հետաքրքրվող ցանկացած օտարերկրացի առանց թարգմանչի օգնության կարող է տեղեկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել 2008 թվականի մարտի 1-2-ին Երևանում և որոնք են եղել այդ իրադարձությունների պատճառները»:

Հայաստան
Նախորդ

Մանասյան-Անդրեասյան` 1:0. Դատական գործի քննությունը շարունակվում է

Թուրքական մամուլը գրում է Հայոց Ցեղասպանության փաստերի աղավաղման մասին
Հաջորդ

Թուրքական մամուլը գրում է Հայոց Ցեղասպանության փաստերի աղավաղման մասին