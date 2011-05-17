Фильм о трагических событиях 2008-ого переведен на английский язык

17 мая 2011

Как сообщает газета «АЖ», на днях будет готов английский вариант документального фильма «Потерянная весна Армении», снятого по сценарию писателя, публициста Тиграна Паскевичяна и рассказывающего о мартовских событиях 2008 года (силовой разгон участников мирных демонстраций, протестующих против результатов президентских выборов, арест сотен сторонников оппозиции, шестеро из которых до сих пор находятся за решеткой, гибель 10 человек - ред).

«Паскевичян заявил, что основные работы подготовки английского варианта фильма уже завершены, остались вопросы технического характера, которые будут решены в течение нескольких дней. Речь автора будет звучат на английском языке, а данные и устная речь действующих лиц представлены в титрах.

Благодаря английской версии фильма аккредитованные в Армении послы, представители международных структур и люди, интересующиеся внутренней жизнью страны, смогут без помощи переводчика узнать, что происходило в Ереване 1-2 марта 2008 года и каковы причины этих событий».