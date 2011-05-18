2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Բացօթյա առևտրով զբաղվողներին ժամանակավոր տեղ են հատկացրել

Այսօրվանից Տիգրան Մեծ պողոտայում  բացօթյա առևտուր իրականացնողներին թույլատրվել է իրենց առևտուրը ժամանակավորապես իրականացնել «Ռոսիա» տոնավաճառի հարևանությամբ գործող գետնանցումի աստիճանների վրա: Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի առևտրի բաժնի աշխատակից, առաջատար մասնագետ Արման Հովհաննիսյանը:

«Դրանից հետո մինի-շուկան կհատկացնեն և նրանք կտեղափոխվեն մինի-շուկա: Դեռ հայտնի չէ` երբ կկառուցվի մինի-շուկան: Սակայն մինչ այդ, այստեղ առևտրականները լիարժեք կարող են առևտուր անել»,- նշել է Հովհաննիսյանը: Վերջինս նաև ասել է, որ ոչ բոլոր  առևտրականներն են ընդունել իրենց առաջարկած վայրը: «Խնդիրն իրենց մեջ է, որ չեն ուզում մի հարյուր մետր գալ այս կողմ, սովորել են իրենց տեղին, զուտ դա է խնդիրը»,- ասել է Արման Հովհաննիսյանը:

Մենք զրուցեցինք նաև արդեն նոր վայրում աևտուր իրականացնող տիկին Արփիկի հետ: Նա նշել է, որ թեև դժգոհ է առաջարկված տարածքից, բայց ուրիշ ճար չունեն, քանի որ իրենց զգուշացրել են, որ եթե  դարձյալ փողոցում վաճառեն իրենց ապրանքը, ապա այն իրենց ձեռքից  կվերցնեն:

Մեր այն  հարցին, թե ինչն է դժգոհության պատճառը,  տիկին Արփիկը պատասխանել է.

«Տարածքից ենք դժգոհ, որ աստիճաններ են, չենք կարող տեղավորվել, մի քանի արկղ եմ դրել, որ կարողանամ կանգնել: Դեռ կփորձենք, տեսնենք ինչպես կստացվի այստեղ առևտուրը»,- ասել է տիկին Արփիկը:

Հայաստան
Հայաստանի հավաքականը պահպանել է իր տեղը ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղյուսակում
Նախորդ

Հայաստանի հավաքականը պահպանել է իր տեղը ՖԻՖԱ-ի դասակարգման աղյուսակում

Շվարցնեգերի որդին հրաժարվել է հայրական ազգանունից
Հաջորդ

Շվարցնեգերի որդին հրաժարվել է հայրական ազգանունից