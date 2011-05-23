Pink Floyd-ի լոնդոնյան համերգի ժամանակ հիշել են Հրանտ Դինքին (ՖՈՏՈ)
Pink Floyd ռոք խմբի` Լոնդոնում կայացած համերգի ժամանակ բեմում տեղադրված էկրաններին է հայտնվել «Ակօս» շաբաթաթերթի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքի նկարը:
Խմբի The Wall ալբոմի երգերի կատարման ժամանակ էկրաններին են հայտնվել նաև Վիետնամի պատերազմի ժամանակ զոհված զինվորների և Սադամ Հուսեյնի զորքերի իրականացրած քիմիական հարձակման հետևանքով մահացած մարդկանց նկարները:
Էկրանին հայտնված նկարի վրա նշված է եղել Հրանտ Դինքի ծննդյան և մահվան ամսաթիվը և գրություն. «Զոհվել է 2007 թվականին կազմակերպված սպանության հետևանքով»:
Խմբի մենակատար և բաս-կիթառահար Ռոջեր Ուոթերսը Դինքին և Վիետնամում զոհված զինվորներին անվանել է «հերոսներ, որոնց աշխարհն է կորցրել»: