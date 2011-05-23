ФОТО. В Лондоне Pink Floyd помянул жертву турецкого националиста Гранта Динка

23 мая 2011

В ходе концерта рок-группы Pink Floyd в Лондоне на установленных на сцене экранах появилась фотография главного редактора газеты «Акос» Гранта Динка, убитого в Стамбуле 17-летним националистом Огюном Самастом.

На фотографии отмечались дата рождения и смерти Динка и сопровождалось текстом: «Скончался в результате убийства, организованного в 2007 году».

Во время исполнения песен из альбома The Wall на экранах появились также изображения солдат, скончавшихся на войне во Вьетнаме, и людей, погибших в результате химической атаки войск Садама Хусейна.

Солист и бас-гитарист группы Роджер Уотерс назвал Динка и погибших во Вьетнаме солдат «героями, которых потерял мир».