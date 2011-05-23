Анна Курникова станет тренером толстяков

23 мая 2011

Бывшая теннисистка Анна Курникова станет тренером участников реалити-шоу The Biggest Loser на американском телеканале NBC. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Post Chronicle.

Как стало известно изданию, чтобы сосредоточиться на новой работе, Курникова переедет из Майами в Лос-Анджелес, где идут съемки реалити-шоу, посвященного борьбе простых американцев с лишним весом. В настоящее время на NBC завершается 11-й сезон программы, выход последнего выпуска которого назначен на 24 мая.