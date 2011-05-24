Մահվան ելքով վրաերթ Կոմիտասի պողոտայի վրա
Մայիսի 24-ին՝ ժամը 07.50-ին ստացված տեղեկության համաձայն, Երևան քաղաքի Կոմիտասի պողոտայի թիվ 7 շենքի հարակից տարածքում «Տոյոտա Պրադո» մակնիշի 91 ՆՆ 999 պետհամարանիշի ավտոմեքենան (վարորդի ինքնությունը ճշտվում է) վրաերթի է ենթարկել Երևան քաղաքի բնակիչներ, 1994թ.-ին ծնված Արթուր Ավանոսյանին և 1995թ.-ին ծնված Արփի Ավանոսյանին, որոնք տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Երևան քաղաքի «Արմենիա» բժշկական կենտրոն, տեղեկացնում է ՀՀ ԱԻՆ «Արտակարգ ալիք» լրատավական կենտրոնը:
Արթուր Ավանոսյանը հիվանդանոցում մահացել է, իսկ Արփի Ավանոսյանի առողջական վիճակը բժիշկների կողմից գնահատվել է ծանր: