2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Բելգիայում հիջաբ կրելը կարող է 20 եվրո արժենալ

Բելգիայի սենատը առարկություններ չի հայտնել մահմեդական գլխաշոր կրելու արգելքի մասին` ավելի վաղ խորհրդարանի կողմից ընդունված օրենքի վերաբերյալ:

Սյսպիսով, օրենքը մեխանիկորեն ուժի մեջ է մտել, հայտնում է MIGnews.com-ը:

Օրենքը 15-20 եվրոյի չափով տուգանք է նախատեսում բոլոր նրանց համար, ում դեմքը մասնակիորեն կամ ամբողջությամբ ծածկված կլինի գլխաշորով, հիջաբով կամ ցանկացած այլ տեսակի քողով:

Օրենքի օգտին քվեարկել են գրեթե բոլոր կուսակցությունները, բացառությամբ կանաչների: Հարևան Ֆրանսիայում նման արգելքի մասին օրենքը ուժի մեջ մտավ ապրիլի կեսերին, ինչը մի շարք բողոքի ակցիաների պատճառ դարձավ:

Ֆրանսիայում ապրող մահմեդականները դուրս էին եկել փողոց` պահանջելով չոտնահարել իրենց իրավունքները, նրանք հետևյալ կարգախոսն էին հնչեցնում. «Ֆրանսիա` դու իմ երկիրն ես, հիջաբ` դու իմ կյանքն ես»:

Հայաստան
Վրացական ընդդիմությունը եգիպտական սցենար և 100-500 մարդկանց մահ էր ծրագրում
Նախորդ

Վրացական ընդդիմությունը եգիպտական սցենար և 100-500 մարդկանց մահ էր ծրագրում

15-ամյա աղջիկը կրակել է հոր վրա հեռախոսի պատճառով
Հաջորդ

15-ամյա աղջիկը կրակել է հոր վրա հեռախոսի պատճառով