2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Տարբեր մեկնաբանություններ. Ադրբեջանը ցանկանում է փոխել ստատուս-քվոն տարածաշրջանում

Ադրբեջանը ցանկանում է փոխել ստատուս-քվոն տարածաշրջանում, լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայատրարել է Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը:

Մամեդովի խոսքով՝  դա նաև ցանկանում է միջազգային հանրությունը, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները: Ստատուս-քվոյի փոփոխությունը, Մամեդովի կարծիքով, առաջին փուլում կարող է սկսվել Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 7 շրջանների վերադարձից:

«Հույս ունեմ, որ Հայաստանը լրջորեն կարձագանքի ՄԽ համանախագահ երկրների նախագահների հայտարարությանը, որը հնչեցվել է Դովիլում», - Մամեդովի խոսքերն է փոխանցում 1news.az-ը:

«Մենք լուրջ նշանակություն ենք տալիս Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների` հունիսին Կազանում կայանալիք հանդիպմանը», - հավելել է Մամեդովը:

Հիշեցնենք, որ մայիսի 26-ին Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևը, Բարաք Օբաման և Նիկոլա Սարկոզին Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ էին արել «քաղաքական կամք դրսևորել և ավարտել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման Հիմնական սկզբունքների շուրջ տարվող աշխատանքը հունիսին կայանալիք հայ-ադրբեջանական հանդիպման ընթացքում»:

Նրանք նաև  հաստատել  էին, որ միայն բանակցությունների միջոցով կարգավորումը կարող է հանգեցնել խաղաղության, կայունության և հաշտեցման` հնարավորություններ ստեղծելով տարածաշրջանի զարգացման ու համագործակցության համար:

ՀՀ ԱԳ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, արձագանքելով հայտարարությանը, նշել էր հետևյալը. «Հայաստանը հստակ պատասխան է տվել եռանախագահների կողմից ներկայացված հիմնարար սկզբունքների վերջին տարբերակին` որպես հիմնախնդրի կարգավորման համար բանակցությունների հիմք: Եթե Ադրբեջանը տա իր միանշանակ համաձայնությունը, ապա հնարավոր կլինի առաջընթաց արձանագրել կարգավորման գործընթացում: Ակնհայտ է, թե ում է հասցեագրված հայտարարության մեջ նաև այս կապակցությամբ հնչեցված ուղերձը»:

Ադրբեջանը, իր հերթին, հայտարարել էր, որ «Հայաստանը, հետևելով համանախագահ երկրների հայտարարությանը, պետք է սկսի իր զինված ուժերի դուրս բերումը Ադրբեջանի տարածքներից»:

Հայաստան
Գյումրիում երեկվանից գծերից հանվել են Երևան եկող գազելները
Նախորդ

Գյումրիում երեկվանից գծերից հանվել են Երևան եկող գազելները

«Կեցցես, պարոն նախագահ». Քոչարյանի երկրպագուները կայք են ստեղծել (տեսանյութ)
Հաջորդ

«Կեցցես, պարոն նախագահ». Քոչարյանի երկրպագուները կայք են ստեղծել (տեսանյութ)