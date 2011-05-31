Баку и Ереван каждый на свой лад приняли призыв Обамы, Медведева и Саркози

31 мая 2011

Азербайджан желает изменения статус-кво в регионе, заявил журналистам заведующий отделом внешних связей Администрации Президента Азербайджана Новруз Мамедов.

Мамедов сказал, что этого же хочет и международное сообщество, а также президенты стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Изменение статус-кво, по его мнению, может начаться на первом этапе карабахского конфликта с возвращения Азербайджану 7 районов вокруг Нагорного Карабаха.

«Надеюсь, что Армения серьезно отнесется к заявлению президентов стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, озвученному в Довиле», - передает его слова 1news.az.

«Мы придаем большое значение встрече президентов Азербайджана и Армении в Казани, которая должна состояться во второй декаде июня при посредничестве президента РФ», - резюмировал Мамедов.

Ранее глава МИД Армении также положительно отреагировал на заявление президентов Франции, США, России. Оно, по словам министра Налбандяна содержит важные положения и может стать импульсом для урегулирования конфликта.

«Армения всегда была приверженной исключительно мирному разрешению конфликта между Азербайджаном и Нагорным Карабахом и неоднократно подтверждала это на деле, поэтому ясно, кому адресован однозначный призыв в этом плане, содержащийся в заявлении.

Армения дала четкий ответ на предложенный сопредседателями последний вариант Основных принципов, как основы для переговоров по разрешению конфликта. Если Азербайджан даст свое однозначное согласие, то возможно будет достичь продвижения в процессе урегулирования. Очевидно, кому именно адресован озвученный в заявлении призыв и по этому поводу», - прокомментировал Налбяндян.

Напомним, что в ходе саммита «большой восьмерке» в Довиле главы стран сопредседателей МГ ОБСЕ Медведев, Обама и Саркози призвали президентов Армении и Азербайджана «продемонстрировать политическую волю и завершить работу над Основными принципами в ходе предстоящего армяно-азербайджанского саммита в июне».

В заявлении говорится: «Дальнейшее затягивание только поставит под вопрос приверженность сторон к достижению договоренностей. Когда договоренность будет достигнута, мы готовы засвидетельствовать формальное принятие этих принципов, оказать содействие в разработке мирного соглашения и затем поддержать его выполнение совместно с нашими международными партнерами.

Мы подтверждаем, что только урегулирование путем переговоров может привести к миру, стабильности и примирению, открывая возможности для регионального развития и сотрудничества. Убеждены, что пришло время всем сторонам нагорно-карабахского конфликта сделать шаг к мирному урегулированию.

К возникновению нынешней ситуации конфронтации и нестабильности привело применение силы. Ее повторное применение принесет только новые страдания и разорение и будет осуждено международным сообществом. Мы настоятельно призываем лидеров сторон готовить население к миру, а не к войне.

В результате усилий, прилагавшихся сторонами, а также на всех уровнях странами- сопредседателями, достигнут значительный прогресс. Последняя версия Основных принципов, обсуждавшаяся в Сочи 5 марта, закладывает справедливую и сбалансированную основу для подготовки всеобъемлющего мирного урегулирования. Этот документ дает возможность сторонам преодолеть нынешнее неприемлемое положение дел».