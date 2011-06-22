«Մայրս հայ չէ, բայց կարող էր և լինել». Թուրքիայի ընդդիմության առաջնորդ
Անկարայում կայացած հայ, թուրք և ամերիկացի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Թուրքիայի խոշորագույն ընդդիմադիր Ժողովրդական հանրապետական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քիլիչդարօղլուն հիշատակել է, թե Թուրքիայում իրեն մեղադրում էին, որ իր մայրը` տիկին Յամուշը, հայ է:
«Իսկ ես ի պատասախան միայն ասում էի, որ շատ եմ սիրում մորս», - ասել է Քիլիչդարօղլուն:
Հանդիպման մասնակից «Առավոտ» օրաթերթի թղթակիցը հարց է ուղղել Քիլիչդարօղլուին. «Հասկանալի է, որ սիրում եք Ձեր մայրիկին, բայց այնուամենայնիվ` նա հա՞յ է»:
«Ոչ, բայց խնդիր չէ` նա կարող էր և լինել», - պատասխանել է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչը: