2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայաստանում առաջարկում են տարեկան 10 հազար հոգու վերաբնակեցում ազատագրված տարածքներում

«Ժառանգություն» կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել` արձագանքելով օրերս աշխարհի ադրբեջանցիների 3-րդ համագումարում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը:

«Ժառանգությունը» մեջբերում է Ալիևի հետևյալ արտահայտությունները. «Ադրբեջանը ապահովելու է իր տարածքային ամբողջականությունը բոլոր միջոցներով, այդ թվում` բանակի գործոնի կիրառմամբ» և «Հայկական պետությունը ստեղծվել է պատմական ադրբեջանական տարածքների վրա` Իրևանի և Զանգեզուրի», իսկ «Լեռնային Ղարաբաղ հայերը եկել են որպես հյուր»:

«Ժառանգության» հայտարարության մեջ նշվում է, որ նման ռազմաշունչ և էքսպանսիոնիստական հայտարարությունները մի պետության ղեկավարի կողմից, ով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների միջնորդությամբ բազմաթիվ փաստաթղթեր է ստորագրել` համաձայնելով արցախյան հակամարտության կարգավորմանը բացառապես խաղաղ ճանապարհով և առանց ուժի ու դրա սպառնալիքի կիրառման, բացի նրանից, որ այլևս ոչ մի պատրանք չեն թողնում ՄԽ հեղինակության, գործունակության և Բաքվի իրական մտադրությունների վերաբերյալ, նաև հայկական կողմին ազատում են կաշկանդող որևէ հանգամանքից` սկսելու համար ազատագրված տարածքների վերաբնակեցման գործընթացը:

«Ժառանգությունը» կոչ է անում Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին` անմիջապես և համագործակցաբար ձեռնամուխ լինել Արցախի հանրապետության ազատագրված և նրան վերամիավորված տարածքների զանգվածային վերաբնակեցման գործընթացին:

«Հատկապես` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում բազմաթիվ են ընտանիքները, այդ թվում` նախկին Ադրբեջանի ԽՍՀ-ի տարածքից մազապուրծ փախստականներ, ովքեր չկարողանալով վաստակել ապրուստի միջոցներ, զանգվածաբար` երբեմն գրեթե ամբողջ գյուղերով, հեռանում են Հայաստանից: Նրանց համար պետք է ապահովել բարենպաստ պայմաններ ազատագրված տարածքներում` ստեղծել ենթակառույցներ, տրամադրել անասուններ, գյուղատնտեսական տեխնիկա և մեծ հողակտորներ, անգամ եթե դրա համար կարիք կա, վերաբաշխել նորաթուխ «լատիֆունդիստների» տնօրինության տակ հայտնված տասնյակ քառակուսի կիլոմետրանոց հողակտորները: Ընդ որում` անհրաժեշտ է իրականացնել տարեկան առնվազն 10 հազար հոգու վերաբնակեցում», - նշում են հայտարարության հեղինակները:

«Ժառանգությունը» միաժամանակ հորդորում է ադրբեջանական կողմից ստորագրված փաստաթղթերի որևէ դրույթի հերթական խախտման` այդ թվում ռազմատենչ հայտարարությունների (ուժի կիրառման սպառնալիքի) հնչեցման, շփման գծում դիպուկահարների գործողությունների դեպքում` էլ ավելի արագացնել վերաբնակեցման գործընթացը:

Լուսանկարը` blog.armenianherald.com

Հայաստան
«Ա1+»-ի վերաբերյալ նամակ են հղել ԵԽ պետությունների դեսպաններին
Նախորդ

«Ա1+»-ի վերաբերյալ նամակ են հղել ԵԽ պետությունների դեսպաններին

«Սերժը չի խոսում, որովհետև առաջին թալանչին ինքն ա». օդաչուները բողոքում են Կառավարության դիմաց
Հաջորդ

«Սերժը չի խոսում, որովհետև առաջին թալանչին ինքն ա». օդաչուները բողոքում են Կառավարության դիմաց