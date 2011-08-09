Ճապոնիան պատրաստվում է փոխել մայրաքաղաքը
Ճապոնիայի իշխանությունները պատրաստվում են մայրաքաղաքի գործառույթների մի մասը Տոկիոյից փոխանցել մեկ այլ քաղաքի, որպեսզի խուսափեն կոլապսից, եթե մայրաքաղաքը հանկարծ լրջորեն տուժի տարերային աղետի կամ ահաբեկչական գործողության հետևանքով:
Պահեստային մայրաքաղաքի մասին որոշումը կայացնելու է Հողի, ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի և տուրիզմի նախարարության հատուկ հանձնաժողովը:
Նոր մայրաքաղաքը Տոկիոյից բավական հեռու է տեղակայված լինելու:
Որպես նոր մայրաքաղաքի տարբերակ նշվում է Օսական, որը Ճապոնիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքն է: