2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ճապոնիան պատրաստվում է փոխել մայրաքաղաքը

Ճապոնիայի իշխանությունները պատրաստվում են մայրաքաղաքի գործառույթների մի մասը Տոկիոյից փոխանցել մեկ այլ քաղաքի, որպեսզի խուսափեն կոլապսից, եթե մայրաքաղաքը հանկարծ լրջորեն տուժի տարերային աղետի կամ ահաբեկչական գործողության հետևանքով:

Պահեստային մայրաքաղաքի մասին որոշումը կայացնելու է Հողի, ենթակառուցվածքների, տրանսպորտի և տուրիզմի նախարարության հատուկ հանձնաժողովը:

Նոր մայրաքաղաքը Տոկիոյից բավական հեռու է տեղակայված լինելու:

Որպես նոր մայրաքաղաքի տարբերակ նշվում է Օսական, որը Ճապոնիայի մեծությամբ երրորդ քաղաքն է:

Հայաստան
Ավրաամ Ռուսսոն մտադիր է հայկական ռեստորան բացել Կիևում
Նախորդ

Ավրաամ Ռուսսոն մտադիր է հայկական ռեստորան բացել Կիևում

Սանկտ Պետերբուրգում բացահայտվել է հայ երիտասարդի սպանությունը
Հաջորդ

Սանկտ Պետերբուրգում բացահայտվել է հայ երիտասարդի սպանությունը