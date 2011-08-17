Համահայկական խաղեր. Իրանի հայերը հրաժարվել են խաղալ Իսրայելի հայերի հետ
Շաբաթ օրը Երևանում մեկնարկած Համահայկական խաղերի ժամանակ արձանագրվող մարզական բախումները երբեմն հանգեցնում են «ազգամիջյան» վիճաբանությունների, գրում է «Հայկական ժամանակ» օրաթերթը` ներկայացնելով օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած արտառոց մի դեպք:
Իրանի Շահին Շահր քաղաքի ֆուտբոլի թիմը հրաժարվել է խաղադաշտ դուրս գալ և խաղալ վիճակահանության արդյունքում իր հետ նույն խմբում հայտնված Երուսաղեմի թիմի հետ: Պատճառն իրանաիսրայելական թշնամական հարաբերություններն են:
Իրանից ժամանած բոլոր խմբերի պատասխանատու Ալֆրեդ Հավան, որը նաև Համահայկական խաղերի կազմկոմիտեի անդամ է, տեղի ունեցածը «ՀԺ»-ի հետ զրույցում «թյուրիմացություն» է անվանել:
«Ընդհանրապես պարսկական խմբերը որևէ հանդիպման Իսրայելի խաղացողների հետ չեն մասնակցում, և իրանահայ թիմը թյուրիմացաբար մտածել է, որն այս անգամ էլ չպետք է մասնակցեն: Բայց հետո իրենց ուշադրությունը հրավիրեցինք, որ Երուսաղեմից եկածը նախ հայկական խումբ և որևէ կապ չունի այդ մտածմունքի հետ: Երկրորդը` պարսիկ կառավարությունն ընդհանրապես մտածում է, որ Երուսաղեմը պատկանում է քրիստոնյաներին, մուսուլմաններին և մովսեսականներին, իսկ նրանց արարքն ավելի շատ հաստատում է, որ Երուսաղեմը Իսրայելինն է: Եվ դա հակառակ էլ է իսլամական մտածմունքին», - ասել է Հավանը:
Նա հավելել է, որ հաջորդ անգամ Իրանը ներկայացնող խմբերը կմասնակցեն Երուսաղեմի թիմերի դեմ հանդիպումներին: