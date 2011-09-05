2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Անժելա Սարգսյանի սկանդալային լուսանկարները տարածողին հրավիրել են ոստիկանություն

Ոստիկանությունը բացահայտել է, թե ով է դերասանուհի Անժելա Սարգսյանի մերկ լուսանկարները տեղադրել համացանցում: 25-ամյա երիտասարդը, Անժելա Սարգսյանի զուգընկերն է եղել: 1-ին վարչության 3-րդ բաժինը տեսանյութի վերծանումից պարզել է նրա ինքնությունն ու հրավիրել բաժին:

Երիտասարդը խոստովանել է, որ ինքն է կադրերը տեղադրել համացանցում, որպեսզի «պատռի Անժելայի կեղծ դիմակը»: Իրեն նման խորհուրդ տվել է «Ո՞ւր է իմ տղամարդը» սերիալի Անժելայի խաղընկերուհիներից մեկը: Այս պահին կիբերհանցագործությունների դեմ պայքարի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում:

Համաձայն մամուլի տեղեկությունների` Անժելա Սարգսյանի մերկ լուսանկարները տեղադրվել են նրա «Օդնոկլասնիկի»-ի էջում, ապա ջնջվել, և դա արել է նրա նախկին ընկերը, ով որոշել է պատժել ընկերուհուն: Ավելի ուշ տեղեկություններ էին տարածվել, որ Անժելա Սարգսյանին հեռացրել են աշխատանքից, սակայն «Առաջին լրատվականի» հետ զրույցում դերասանուհին հերքել է այդ լուրերը:

««Արմենիա» հեռուստաընկերության տնօրինությունը ինձ աշխատանքից չի հեռացրել: Տնօրինությունն անձամբ ինձ կանչել է և ասել, որ ես աշխատանքից հեռացված չեմ: Իսկ ով չի ցանկանում ինձ հետ խաղալ՝ առաջարկել են դիմումներ գրել և դնել սեղանին: «Արմենիա» հեռուստաընկերության տնօրինությունը գիտի, թե իրականում ինչ է կատարվում, և քանի որ հասուն գիտակից մարդիկ են, հասկանում են, որ այստեղ ոչ մի բանում իմ մեղավորությունը չկա», - ասել է Սարգսյանը:

Դերասանուհին պատմել է, որ սկզբում ցանկացել է լքել Հայաստանը, քանի տեղի ունեցածն իր համար շատ դժվար հարված էր:

«Նամանավանդ Հայաստանի պայմաններում, երբ կնոջ իրավունքները ընդհանրապես պաշտպանված չեն: Շատ երկար ժամանակ մտածելուց հետո հասկացա, որ եթե գնամ, ուրեմն ես այդ մարդն եմ ու մեղավոր եմ: Դրա համար ես ամեն ինչ արել եմ ու ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի ամբողջ ճշմարտությունը հետագայում բոլորը իմանան, և մեղավորը պատասխան տա: Հատկապես այն դեպքում, երբ ոչ ոք բարոյական իարավունք չունի մարդու անձնական կյանքի մեջ խցկվի և այդ ամենը ջրի երես հանի: Շատ-շատ նման դեպքեր են եղել, որ ծածկադմփոցով են ավարտվել կամ թողել Հայաստանից գնացել են, բայց մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք: Ես խաղալու եմ, բոլորին ապացուցելու եմ, որ ուժեղ եմ, և որ անձնականը երբեք կապ չունի աշխատանքի հետ: Եվ վերջում ավելացնեմ, որ եթե մեկը նկատում է մյուսի աչքի շյուղը, ուրեմն  ուզում է քողարկել իր աչքի գերանը»,- պատմել է Անժելա Սարգսյանը:

Հայաստան
Հայաստանի հավաքականում փոփոխություններ են տեղի ունեցել Սլովակիայի հետ խաղից առաջ
Նախորդ

Հայաստանի հավաքականում փոփոխություններ են տեղի ունեցել Սլովակիայի հետ խաղից առաջ

Քաջարանում ու Լեռնաձորում երեխաների մազերի մեջ ծանր մետաղներ են հայտնաբերել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)
Հաջորդ

Քաջարանում ու Լեռնաձորում երեխաների մազերի մեջ ծանր մետաղներ են հայտնաբերել (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)