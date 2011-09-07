2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Google-ի փոխնախագահին սպառնալիքներով 20000 հաղորդագրություն են ուղարկել

ԱՄՆ Դաշնային դատարանը մեղադրանք է առաջադրել  ամերիկյան Սան-Անտոնիո քաղաքի բնակչի դեմ, ում կասկածում են Google-ի գլխավոր մենեջերի կյանքի նկատմամբ ոտնձգություններ իրականացնելու մեջ, հայտնում է Associated Press-ը:

Համաձայն դատական արձանագրության` 27-ամյա Գրեգորի Կալվին Քինգը սպառնալիքներ պարունակող ավելի քան 20000 հաղորդագրություն է ուղարկել Twitter-ի միջոցով Google-ի փոխնախագահ Մարիդ Մեյերին:

Տղամարդու նման ագրեսիվ պահվածքի դրդապատճառներն անհայտ են: Քինգի և Google-ի փոխնախագահի միջև որևէ կապ չկա: Քինգը ձերբակալվել է օգոստոսին Տեխասի տարածքում և տեղափոխվել Սան-Ֆրանցիսկոյի դատարան: Եթե տղամարդուն մեղավոր ճանաչեն, նրան մինչև 7 տարվա ազատազրկում է սպասվում:

Մայերն առաջին կինն էր, ով աշխատանքի էր ընդունվել տվյալ կազմակերպություն:

Հայաստան
Երեխայի մահվան մեջ մեղադրվող գինեկոլոգն աշխատում է և բնակչության հետ «պրոբլեմ չունի»
Նախորդ

Երեխայի մահվան մեջ մեղադրվող գինեկոլոգն աշխատում է և բնակչության հետ «պրոբլեմ չունի»

Որոնք են աշխարհի «ամենաթույն» ազգերը
Հաջորդ

Որոնք են աշխարհի «ամենաթույն» ազգերը