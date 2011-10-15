2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Բժշկականի նախկին ռեկտորին նոր պաշտոն են առաջարկել TV-ում

Գործարար Սամվել Մայրապետյանի կինը՝ Գոհար Քյալյանը, ով նախկինում զբաղեցրել է Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը, հրաժարվել է անգամ համալսարանում դասավանդելուց կամ ամբիոն ղեկավարելուց։

Ինչպես գրում է «Չորրորդ ինքնիշխանությունը», Սամվել Մայրապետյանը տիկնոջն առաջարկել է իրենց ընտանիքի սեփականությունը համարվող Հ2 հեռուստաընկերությունում աշխատել որպես տնօրեն։

Թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ` հեռուստաընկերության անձնակազմը շունչը պահած հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը։ Ավելին` այնտեղ ճամպրուկային տրամադրություններ են, որովհետեւ աշխատակիցների մեծ մասը պարզապես անթաքույց հայտարարել է, որ եթե Քյալյանը նշանակվեց հեռուստաընկերության տնօրեն, ապա իրենք ստիպված կլինեն հեռանալ Հ2-ից:

Հայաստան
Ռուբեն Հայրապետյանը Հայաստանի հավաքականի մարզչի համար առաջարկ ունի
Նախորդ

Ռուբեն Հայրապետյանը Հայաստանի հավաքականի մարզչի համար առաջարկ ունի

Սպանված Զարուհի Պետրոսյանի հարազատները չեն բողոքարկելու դատարանի վճիռը
Հաջորդ

Սպանված Զարուհի Պետրոսյանի հարազատները չեն բողոքարկելու դատարանի վճիռը