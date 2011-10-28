2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Ադրբեջանն ու Թուրքիան դեպի Եվրոպա նոր գազատար կկառուցեն

«Շահ-Դենիզ-2» նախագծի շրջանակներում ադրբեջանական գազը Եվրոպա փոխադրելու համար նախատեսվում է Թուրքիայի տարածքում նոր գազատար խողովակ կառուցել: Այս մասին ANS հեռուստաալիքի հետ զրույցում ասել է Ադրբեջանի Պետական նավթային ընկերության (SOCAR) նախագահ Ռովնագ Աբդուլաևը:

Նրա խոսքով` մինչև 2025 թվականը Ադրբեջանը մտադիր է 50 մլրդ խորանարդ մետր գազ ստանալ, որի մեծ մասը կարտահանվի:

SOCAR-ի նախագահի խոսքով` նոր գազատար խողովակը այնպես է նախագծված, որպեսի դրա հզորությունը հնարավոր լինի աստիճանաբար մեծացնել: «Այս ենթակառուցվածքի կառուցումը իրականացվելու է Ադրբեջանի և Թուրքիայի հաշվին, սակայն չի բացառվում, որ ապագա գազատար խողովակի ընկերության կազմում ընդգրկվեն նաև արտասահմանյան կազմակերպություններ»,- ասել է Աբդուլաևը:

Հայաստան
Գիտնականները կոտրել են մասոնների գաղտնի ծածկագիրը
Նախորդ

Գիտնականները կոտրել են մասոնների գաղտնի ծածկագիրը

Հայերին կդատեն Սանկտ Պետերբուրգում դատավորին սպառնալու համար
Հաջորդ

Հայերին կդատեն Սանկտ Պետերբուրգում դատավորին սպառնալու համար