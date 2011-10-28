2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հայերին կդատեն Սանկտ Պետերբուրգում դատավորին սպառնալու համար

Սանկտ Պետերբուրգի դատարանը քրեական գործ է հարուցել ազգությամբ հայ Արտակ Հարությունյանի և Արամ Ռաֆայելյանի նկատմամբ: Վերջիններս մեղադրվում են  դատավորի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ: Այս մասին հայտնում է fontanka.ru-ն` հղում կատարելով քաղաքի դատախազության մամուլի ծառայությանը:

Նախաքննության ընթացքում հաստատվել էր, որ 2011-ի մարտի 14-ին Հարությունյանն ու Ռաֆայելյանը, գտնվելով Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային դատարանում, սպառնացել են սպանել դատավորին: Դրդապատճառը իրենց հարազատի նկատմամբ մեղադրական վճիռն էր, որի համաձայն նա դատապարտվել էր 12 տարվա ազատազրկման կրկնակի սպանության փորձի համար:

Հայաստան
Ադրբեջանն ու Թուրքիան դեպի Եվրոպա նոր գազատար կկառուցեն
Նախորդ

Ադրբեջանն ու Թուրքիան դեպի Եվրոպա նոր գազատար կկառուցեն

Հայաստանյան օգնությունն արդեն ուղևորվեց Էրզրում
Հաջորդ

Հայաստանյան օգնությունն արդեն ուղևորվեց Էրզրում