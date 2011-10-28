Հայերին կդատեն Սանկտ Պետերբուրգում դատավորին սպառնալու համար
Սանկտ Պետերբուրգի դատարանը քրեական գործ է հարուցել ազգությամբ հայ Արտակ Հարությունյանի և Արամ Ռաֆայելյանի նկատմամբ: Վերջիններս մեղադրվում են դատավորի հասցեին սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելու մեջ: Այս մասին հայտնում է fontanka.ru-ն` հղում կատարելով քաղաքի դատախազության մամուլի ծառայությանը:
Նախաքննության ընթացքում հաստատվել էր, որ 2011-ի մարտի 14-ին Հարությունյանն ու Ռաֆայելյանը, գտնվելով Սանկտ Պետերբուրգի քաղաքային դատարանում, սպառնացել են սպանել դատավորին: Դրդապատճառը իրենց հարազատի նկատմամբ մեղադրական վճիռն էր, որի համաձայն նա դատապարտվել էր 12 տարվա ազատազրկման կրկնակի սպանության փորձի համար: