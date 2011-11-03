2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Կասկածելի մարդուն իշխող կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ չեն նշանակում. կարծիք

«Ռեժիմը խուճապի մեջ է: Զգալով համաժողովրդական շարժման անբեկանելի ուժը` վարչախումբն իր վերջին ճիգերն է գործադրում ոչ լեգիտիմ իշխանությունը պահպանելու համար` փոխատեղելով  իր թիմի անդամներին»: Այդպիսի մեկնաբանություն ես կտայի, եթե լինեի ընդդիմության կողմնակից: «Անկասելի տնտեսական աճի և լայնամասշտաբ համակարգային բարեփոխումների պայմաններում  իշխանության առաջ ծառանում են նոր խնդիրներ և մարտահրավերներ, և այդ պայմաններում ընտրվում է կառավարման առավել արդյունավետ մոդելը»: Կադրային փոփոխությունների թերևս այդպիսի գնահատական  կտար իշխանության`որոշակի կրթական ցենզ  ունեցող կողմնակիցը: Այս մասին «Առավոտ» թերթի խմբագրականում գրում է Արամ Աբրահամյանը:

Ըստ նրա` երկու բացատրություններն էլ, բնականաբար, կեղծ են իրենց «նպատակաուղղվածությամբ», բայց պարունակում են ռացիոնալ հատիկ:

«Իրականությունն այն է, որ թե իշխանական և թե ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պատրաստվում են ընտրությունների: Ընդ որում, վերջին` ԱԺ նախագահի հրաժարականի պարագայում դրա մասին ասվեց բաց տեքստով: Եթե պաշտոնական բացատրությունը հենց դա է, արժե՞ արդյոք նույն եզրակացության գալ խորը և քրտնաջան  վերլուծությունների շնորհիվ: Քանի որ իշխանությունների համար ընտրություններին մասնակցելու գլխավոր ռեսուրսը վարչական լծակներն են, պարզ է, որ հենց Հովիկ Աբրահամյանը պետք է համախմբի և կազմակերպի այդ ռեսուրսը: Մյուս կողմից` երկրի աստիճանակարգում երկրորդ դեմքի ու կուսակցության շտաբի պետի համատեղումը լավ չէր դիտվի, և եթե ԱԺ նախագահը հրաժարական չտար, շատ բնական կլինեին  դժգոհությունները տվյալ համատեղման կապակցությամբ: Հետևաբար, այո, այդ կադրային փոխատեղումներն արվում են իշխանությունը պահպանելու համար, և,մյուս կողմից, այո` նոր խնդիրներն առաջ են բերում նոր անձանց: Այդ առումով ԱԺ նախագահի պաշտոնում ես, իհարկե, կցանկայի տեսնել Դավիթ Հարությունյանին, բայց խորհրդարանական  մեծամասնությունը, ըստ երևույթին, գուցե իր թեկնածուն ունի`իրեն ավելի համապատասխան:

Եվս երկու վարկածների մասին, որոնք չեն ենթարկվում տրամաբանական քննության: Իբր կադրային փոփոխություններով կանխվում է Ռոբերտ Քոչարյանի դավադրությունը: Դա անհիմն վարկած է ոչ թե այն պատճառով, որ երկրորդ նախագահն ընդունակ չէ դավադրության. ոչ միայն ընդունակ է, այլևս դա միակ ճանապարհն է, որով նա եկել էր և, զուտ տեսականորեն, կարող է գալ իշխանության: Պարզապես անտրամաբանական է ենթադրել, որ Հովիկ Աբրահամյանը կարող է նման դավադրության մասնակիցը լինել. կասկածելի կամ ոչ լոյալ մարդու չեն նշանակում իշխող կուսակցության նախընտրական շտաբի պետ: Երկրորդ  վարկածն այն է, որ ներկայիս ոստիկանապետը ավելի կարծր միջոցներ կկիրառի  ժողովրդական հնարավոր  ըմբոստության  դեպքում, քան իր նախորդը: Բայց ընդդիմության դեմ բռնություններն ամենևին պայմանավորված չեն ոստիկանապետի անձով: Հայկ Հարությունյանն էլ, օրինակ, երբեք նման քայլի չէր դիմի, եթե չունենար իր վերադասի հրամանը: Ոստիկանության դեպքում, հետևաբար, ամեն ինչ կախված է հրաման տվողից:

Հայաստան
Հայկական բանակի զինվորը բողոքել է զորամասում տիրող խտրականությունից
Նախորդ

Հայկական բանակի զինվորը բողոքել է զորամասում տիրող խտրականությունից

«Չիկո» խանութի մոտ մեքենա է հրդեհվել
Հաջորդ

«Չիկո» խանութի մոտ մեքենա է հրդեհվել