2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Երևանի նոր քաղաքապետին կընտրեն նոյեմբերի 15-ին

Այսօր գումարված Երևան քաղաքի ավագանու արտահերթ նիստում որոշվել է, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները կկայանան նոյեմբերի 15-ին:

Հիշեցնենք, որ Երևանի արդեն նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը հրաժարական էր տվել նախորդ շաբաթ: Նիստի ընթացքում նաև նշվել է, որ նոյեմբերի 2-ին սեփական դիմումի համաձայն Կարապետյանը հրաժարվել է նաև Երևանի ավագանու անդամությունից:

Քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանը ՀՀԿ-ի կողմից առաջադրվել է որպես քաղաքապետի թեկնածու, և քանի որ ՀՀԿ-ական անդամների թիվն ավագանում 35-ն է, իսկ ԲՀԿ-ն ունի 17 ներկայացուցիչ, Տարոն Մարգարյանի ընտրվելը կասկած չի հարուցում:

Հայաստան
Փաշազադեն դեռ չի կայացրել Հայաստան գալու մասին վերջնական որոշումը
Նախորդ

Փաշազադեն դեռ չի կայացրել Հայաստան գալու մասին վերջնական որոշումը

Ադրբեջանում երկու օրում երեք երկրաշարժ է գրանցվել
Հաջորդ

Ադրբեջանում երկու օրում երեք երկրաշարժ է գրանցվել