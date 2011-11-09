2012-ի բյուջեի դրական կողմերը` ըստ Գագիկ Մինասյանի
Հայաստանի 2012 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտը հասնում է այն թույլատրելի սահմանին, որն այլևս վտանգ չի ներկայացնում մակրոտնտեսական կայունության տեսակետից: Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է ՀՀ ԱԺ ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը:
Վերջինս բյուջեում դրական կողմնորոշիչներ է նկատել` նշելով, որ դրանցից առաջինը տնտեսական աճն է, որը, ՀՀ կառավարության կանխատեսումների համաձայն, կազմելու է շուրջ 4,2 տոկոս:
Խոսելով գնաճի մասին` Մինասյանն ասել է, որ գնաճային ճնշումները նվազել են, և իրենք ցանկացած անբարենպաստ պայմաններում դեկտեմբերին կապահովեն բյուջեով սահմանված գնաճի չափանիշը, 4 գումարած/հանած 1,5 տոկոս:
«Եվ ահա այս հիմնական ցուցանիշների ներքո կանխատեսվել է եկող տարվա բյուջեն հետևյալ ցուցանիշներով. մուտքերը` 910 միլիարդ դրամ, ծախսերը` 1 տրիլիոն 42 միլիարդ դրամ, և դեֆիցիտը` 132 միլիարդ դրամ: Նախորդ տարվա բյուջեի նկատմամբ մեր ծախսերն աճել են շուրջ 41,5 միլիարդով, և եթե մենք դիտարկենք, թե հիմնականում որ ուղղությամբ է գնացել այդ ավելացումն ակնհայտ կդառնա, որ, ինչպես միշտ, գերակայությունը սոցիալական ուղղությանն է, որին 2012-ին հատկացվում է բյուջեի 29 տոկոսը, իսկ ընդհանրապես մարդկային կապիտալի զարգացմանը վերցնում է ծախսերի շուրջ 48,3 տոկոսը: Շուրջ 17 միլիարդը գնալու է նպաստների և թոշակների ավելացմանը: Նպաստներն ու թոշակները 2500 դրամով կավելանան»,- նշել է Գագիկ Միանսյանը: