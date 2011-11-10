Եվրոգոտին կարող է կրճատվել
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորած Քրիստոնյա-Դեմոկրատական միությունը առանձին երկրների համար եվրո տարածքից դուրս գալու հնարավորություն ընձեռող բանաձև է նախապատրաստել: Այս մասին հայտնում Bloomberg լրատվական գործակալությունը:
Բանաձևը կներկայացավի հաջորդ շաբաթ` Գերմանիայի իշխող կուսակցության ամենամյա համաժողովի ժամանակ:
Փաստաթղթում ասվում է, որ Եվրոգոտու մեջ ընդրկված այն պետությունները, որոնք ի վիճակի չեն կատարել տվյալ կառույցի բոլոր ֆինանսատնտեսական պահանջները, կկարողանան լքել տարածքը` միաժամանակ պահպանելով իրենց անդամակցությունը Եվրամիությանը: