2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Եվրոգոտին կարող է կրճատվել

Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի գլխավորած Քրիստոնյա-Դեմոկրատական միությունը առանձին երկրների համար եվրո տարածքից դուրս գալու հնարավորություն ընձեռող բանաձև է նախապատրաստել: Այս մասին հայտնում Bloomberg լրատվական գործակալությունը:

Բանաձևը կներկայացավի հաջորդ շաբաթ` Գերմանիայի իշխող կուսակցության ամենամյա համաժողովի ժամանակ:

Փաստաթղթում ասվում է, որ Եվրոգոտու մեջ ընդրկված այն պետությունները, որոնք ի վիճակի չեն կատարել տվյալ կառույցի բոլոր ֆինանսատնտեսական պահանջները, կկարողանան լքել տարածքը` միաժամանակ պահպանելով իրենց անդամակցությունը Եվրամիությանը:

Հայաստան
Հովիկ Աբրահամյանը երիտասարդներին բարեկեցություն ու լավատեսություն է մաղթել
Նախորդ

Հովիկ Աբրահամյանը երիտասարդներին բարեկեցություն ու լավատեսություն է մաղթել

Մզկիթի հայազգի իմամի սպանության գործով Ռուսաստանում քրեական գործ է հարուցվել
Հաջորդ

Մզկիթի հայազգի իմամի սպանության գործով Ռուսաստանում քրեական գործ է հարուցվել