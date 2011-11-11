2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ԵԽ-ի պատգամավորը եկել է Հայաստան խրախուսելու համագործակցությունը

Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր, Եվրոնեստի համանախագահ Քրիստիան Վիգենինին:

Սերժ Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ այցը կնպաստի Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների առավել ամրապնդմանն ու զարգացմանը:

Անդրադառնալով Արևելյան գործընկերության շրջանակներում ԵՄ երկրների և ԵՄ արևելյան հարևանների միջև համագործակցության խորհրդարանական պլատֆորմի՝ Եվրոնեստի գործունեությանը, զրուցակիցներն այն համարել են մասնակից երկրների միջև փոխըմբռնման ու երկխոսության խթանման, կապերի սերտացման և համագործակցության օգտակար հարթակ:

Քրիստիան Վիգենինը նշել է, որ խորհրդարանականների միջև փոխգործակցության արդյունքներն արդեն տեսանելի են, և իր այցը նպատակ ունի նաև խրախուսել այդ գործակցությունը:

Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է եղել Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին ևս: Ընդգծելով, որ Եվրոպական միության հետ մեր երկրի հարաբերությունները հիմնված են ընդհանուր արժեհամակարգի վրա, Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ երկրում իրականացվող բարեփոխումներն առանցքային նշանակություն ունեն ԵՄ-ի ու Միության անդամ պետությունների հետ Հայաստանի համագործակցության զարգացման ճանապարհին:

Հայաստան
Ծեծի մեջ մեղադրվողին բերման են ենթարկել «Զվարթնոցում»
Նախորդ

Ծեծի մեջ մեղադրվողին բերման են ենթարկել «Զվարթնոցում»

Տրանսպորտի խնդիրը. վարորդները «տակից դուրս չեն գա», եթե չխախտեն օրենքը
Հաջորդ

Տրանսպորտի խնդիրը. վարորդները «տակից դուրս չեն գա», եթե չխախտեն օրենքը