2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Եգիպտական հեղափոխություն. Մաս Երկրորդ. ցուցարարները չեն պատրաստվում ցրվել (ՖՈՏՈ)

Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի` ողջ աշխարհում «արաբական գարնան» խորհրդանիշ դարձած Թահրիր հրապարակում արդեն 5-րդ օրն է` շարունակվում են բախումները ցուցարարների և ոստիկանական ուժերի միջև: Նշենք, որ թեև երկուշաբթի Եգիպտոսի ժամանակավոր կառավարությունը հրաժարական է տվել, այդուհանդերձ ցույցերի ակտիվիստները չեն պատրաստվում հեռանալ հրապարակից` խոստանալով այնքան ժամանակ մնալ այնտեղ, քանի դեռ չի ձևավորվել ժողովրդի շահերը պաշտպանող կառավարություն:

Շաբաթ օրը, երբ փորձ էր արվում գրավել հրապարակը, բախումների հետևանքով 35 մարդ է մահացել: Կառավարության տվյալներով զոհերի թիվը 28-ն է: Ուրբաթ Կահիրեում զանգվածային երթ է ակնկալվում, որին մասնակցելու են 100,000-ից մինչև 1 միլիոն մարդ:

Հայաստան
Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը հրաժեշտ տվեց Սեյրան Օհանյանին
Նախորդ

Մեծ Բրիտանիայի դեսպանը հրաժեշտ տվեց Սեյրան Օհանյանին

Լևոն Արոնյան. «Ես իմ մրցակիցների համար փաստաբան եմ աշխատում»
Հաջորդ

Լևոն Արոնյան. «Ես իմ մրցակիցների համար փաստաբան եմ աշխատում»