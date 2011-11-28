2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ջավախահայերը կոչ են արել Սերժ Սարգսյանին Վրաստանում բարձրացնել Չախալյանի հարցը

«Երկիր» միությունը ջավախահայերի կողմից ստորագրված հանրագիր է փոխանցել Սերժ Սարգսյանին` ի պաշտպանություն ջավախքահայ քաղաքական գործիչ Վահագն Չախալյանի:

Հանրագրի մեջ, մասնավորապես, ասված է.

Ջավախքահայ ազգային, հասարակական, քաղաքական գործիչ Վահագն Չախալյանը իր գործունեության ընթացքում պայքարում է ոչ միայն Ջավախքի բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման, ջավախքահայության ազգային, մշակութային, լեզվական, կրոնական և կրթական արժեքների պահպանման համար, այլ նաև Ջավախքի հայաթափման ու թուրքերով վերաբնակեցման դեմն առնելու, ՀՀ-ն կատարյալ շրջափակումից  զերծ պահելու, ի հաշիվ թուրքերի Վրաստանի էթնիկ կազմի փոփոխումը արգելելու ուղղություններով:

Վերոնշյալ գործողության պատճառով Վահագն Չախալյանը Վրաստանի իշխանությունների կողմից ենթարկվեց քաղաքական հետապնդումների` ապօրինի ձերբակալության, դատավարության և բանտարկության։

Բանտարկված Վահագնը մարմնավորում է հայաթափվող Ջավախքի, շրջափակված Հայաստանի, Արցախի և աշխարհով մեկ սփռված հայության գոյապայքարի ճակատագիրը։

Ուստի մենք` ներքոստորագրյալներս, կոչ ենք անոմ Ձեզ` Վրաստան կատարվելից ձեր առաջիկա այցի ընթացքում վրաց իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ բարձրացնել շինծու մեղադրանքներով ազատազրկված Վահագն Չախալյանի արդարացման և ազատ արձակման խնդիրը»։

Հայաստան
Եգիպտացիներն ակտիվորեն ընտրում են. չեն բացառվում բախումներ
Նախորդ

Եգիպտացիներն ակտիվորեն ընտրում են. չեն բացառվում բախումներ

Մոսկվայում հայի սպանության հետ ադրբեջանցիները կապ չունեն. աղբյուր
Հաջորդ

Մոսկվայում հայի սպանության հետ ադրբեջանցիները կապ չունեն. աղբյուր