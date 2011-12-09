2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Դեկտեմբերի 10-ին Հայաստանում ձյուն կգա

Այսօր Հայաստանի տարածքում եղանակը պայմանավորված է արևմուտքից ցիկլոնի ներթափանցմամբ:

Դեկտեմբերի 9-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը գրեթե չի փոխվի, տեղեկացնում է Meteo TV-ն: Մայրաքաղաքում առայժմ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ: Օդի ջերմաստիճանը գիշերը -6-8, ցերեկային ժամերին +4+6, երեկոյան 0+2:

Դեկտեմբերի 10-ի գիշերն առանձին հյուսիսային շրջաններում, ինչպես նաև դեկտեմբերի 10-ի ցերեկն ամբողջ Հանրապետությունում սպասվում է ձյուն, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանի նվազում, առանձին վայրերում հնարավոր է  մառախուղ, լեռներում հնարավոր է բուք, ցածր տեսանելիություն:

Հայաստան
ՀՅԴ-ականն ընդունել է, որ խորհրդարանում միակ ընդդիմությունը «Ժառանգությունն» է
Նախորդ

ՀՅԴ-ականն ընդունել է, որ խորհրդարանում միակ ընդդիմությունը «Ժառանգությունն» է

Դեկտեմբերի 12-ին Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանում ջուր չի լինի
Հաջորդ

Դեկտեմբերի 12-ին Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանում ջուր չի լինի