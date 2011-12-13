2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Գործազուրկ տղամարդը կոշիկը նետել է Ահմադինեժադի վրա

Իրանի իսլամական հանրապետության բնակիչը կոշիկը նետել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի ուղղությամբ: Միջադեպը տեղի է ունեցել երկրի հյուսիսում գտնվող Սարի քաղաքում նախագահի ելույթի ժամանակ: Ինչպես հայտնում է РБК-ն, հարձակվողին չի հաջողվել հարվածը նշանակետին հասցնել:

Իր կոշիկով նախագահին հարվածել փորձած տղամարդը ենթադրաբար Իրանի գործազուրկ քաղաքացի է: Թե ինչ պատիժ է սպառնում արկածախնդիր տղամարդուն, դեռևս չի հաղորդվում: Նշենք, որ մահմեդական երկրներում կոշիկով ինչ-որ մեկին հարվածելը մեծ վիրավորանք է նշանակում:

Նման արարքով առաջին անգամ աչքի ընկած հերոսը իրաքյան ռադիոյի լրագրող Մունթազար ալ Զեյդինն էր, ով 2008 թվականի դեկտեմբերի 14-ին իր կոշիկը նետեց ԱՄՆ նախկին նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի վրա:

Հայաստան
«Վերադարձնել եկեղեցիները». ԱՄՆ-ի Կոնգրեսում քվեարկության է դրվել Թուրքիայի մասին բանաձևը
Նախորդ

«Վերադարձնել եկեղեցիները». ԱՄՆ-ի Կոնգրեսում քվեարկության է դրվել Թուրքիայի մասին բանաձևը

Հարսներին խոշտանգած կնոջը բերեցին Ռուսաստանից. նա ձերբակալված է
Հաջորդ

Հարսներին խոշտանգած կնոջը բերեցին Ռուսաստանից. նա ձերբակալված է