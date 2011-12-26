2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Աշտարակում անհայտ անձը կրակել է մարդկանց վրա ու փախել

Դեկտեմբերի 25-ին, ժամը 18.20-ի սահմաններում Աշտարակ քաղաքի Լինչի փողոցի թիվ 22 տան մոտ դարանակալած անհայտ անձը հարձակվել է իր տան դարպասը բացող Գագիկ Շ.-ի վրա, չպարզված առարկայով հարվածներ հասցրել նրան, դեռևս չպարզված հրազենից երկու կրակոց արձակել նշված տան մոտ «ՎԱԶ-2106» մակնիշի ավտոմեքենայից իջած և նրան օգնության շտապող եղբոր` Հրանտ Շ.-ի, վերջինիս դստեր` Լիդա Շ.-ի վրա ու պատճառելով հրազենային վնասվածքներ` դիմել է փախուստի:

Վերջիններս դիմել են բուժօգնության` 39-ամյա Գագիկ Շ.-ն` գլխուղեղի ցնցումով, 48-ամյա Հրանտ Շ.-ն և 17-ամյա Լիդա Շ.-ն` հրազենային վնասվածքներով:

Փաստի առթիվ ոստիկանության Արագածոտնի մարզային քննչական բաժնում ՀՀ քրեական  օրենսգքրի 34-104 հոդվածի  2-րդ մասի 1-ին կետի և 235 հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, հայտնում են ոստիկանությունից:

Հայաստան
Արսեն Սաֆարյանն ու Ծաղկաձորը ըննդեմ Պրահայի ու Խուրգադայի. Որն է ավելի էժան
Նախորդ

Արսեն Սաֆարյանն ու Ծաղկաձորը ըննդեմ Պրահայի ու Խուրգադայի. Որն է ավելի էժան

Այն, ինչ կարելի է Ֆրանսիային, չի կարելի Իսրայելին. Քնեսեթի հանձնաժողովի նախագահ
Հաջորդ

Այն, ինչ կարելի է Ֆրանսիային, չի կարելի Իսրայելին. Քնեսեթի հանձնաժողովի նախագահ