2026 թ. հունիս 2, երեքշաբթի
Epress

Թերթում տպված պայթյունավտանգ բաղադրատոմսի պատճառով 13 մարդ այրվածք է ստացել

Չիլիի 13 բնակիչներ (11 կին և երկու տղամարդ) այրվածքներ են ստացել ավանդական լատինաամերիկյան չուրոս ուտելիքը ըստ տեղականLa Terceraպարբերականի  հրապարակած բաղադրատոմսի պատրաստելիս:

Associated Press գործակալության փոխանցմամբ` 13 տուժածների հայցերը քննող

Չիլիի Գերագույն դատարանը վճռել է, որ պարբերականը պետք է 125 հազար դոլարի չափով փոխհատուցում վճարի այրվածքներից տուժած ընթերցողներին:

La Tercera պարբերականում հայտնված չուրոսի բաղադրատոմսի հրապարակումից հետո մարդիկ այրվածքներով հիվանդանոցում են հայտնվել:

Գործը քննող դատարանը եզրակացրել է, որ պարբերականի խմբագրությունը բաղադրատոմսի հրապարակումից առաջ բոլոր անհրաժեշտ ստուգումները չի անցկացրել: Հետաքննության ընթացքում պարզվել էր, որ եթե հստակ հետևես բաղադրատոմսին, մեծ է հավանականությունը, որ նշված ջերմաստիճան ունեցող բուսական յուղի մեջ իջեցված խմորը կարող է պայթել, և պատրաստողը կարող է այրվածք ստանալ:

Հայաստան
ՀՀ նախագահի խոսնակը հերքել է, որ Սարգսյանն ու Ալիևը քաշքշել են միմյանց
Նախորդ

ՀՀ նախագահի խոսնակը հերքել է, որ Սարգսյանն ու Ալիևը քաշքշել են միմյանց

Դատ. Կոնգրեսի ակտիվիստի պաշտպանի միջնորդությունը 2.5 ժամ քննարկվելուց հետո մերժվել է
Հաջորդ

Դատ. Կոնգրեսի ակտիվիստի պաշտպանի միջնորդությունը 2.5 ժամ քննարկվելուց հետո մերժվել է