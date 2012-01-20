2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Ստուգված է` համարանիշերի լաքապատումը չի փրկի հայաստանցի վարորդներին

Մեքենաների համարանիշերի լաքապատման մեթոդը Հայաստանում չի գործելու, և դա փորձնականորեն ապացուցվել է: Այս մասին Epress.am-ի հետ զրուցում ասել է  «Խախտումների արձանագրման» կենտրոնի ղեկավար Արսեն Ղազարյանը` մեկնաբանելով մամուլում տարածված այն լուրը, թե հայաստանցի վարարոդները Ճանապարհներին և խաչմերուկներում տեղադրված տեսախցիկների դեմ պայքարելու համար կարող են համարանիշերի վրա մազի լաք փչել, քանի որ տվյալ դեպքում տեսախցիկները համարը չեն ֆիքսում:

«Այսօր փորձարկել ենք այն բոլոր նշված նյութերը, այնուհետ ստուգել տեսախցիկների նկարահանումները: Ակնհայտ է, որ դրանց օգտագործումից հետո պետհամարանիշերն ավելի պարզ են երևում, քան սովորական վիճակում», - ասել է Ղազարյանը:

Վերջինիս հավաստմամբ՝ շատ վաղ ժամանակներում այդ մեթոդները կիրառվել  և գործել են արտասահմանյան մի շարք երկրներում՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Եվրոպայում: Լաքապատված պետհամարանիշը փայլել է, ինչի արդյունքում  սարքը չի ճանաչել  տրանսպորտային միջոցի համարը:

«Այժմ, տեսախցիկների մեջ տեղադրված ժամանակակից զտիչների (ֆիլտր) շնորհիվ ոչ մի լաքապատված պետհամարանիշ չի կարող մոլորության մեջ դնել մեր տեսախցիկներին», - եզրափակել է Ղազարյանը:

Հայաստան
Տարոն Մարգարյանը նոր տեղակալ ունի
Նախորդ

Տարոն Մարգարյանը նոր տեղակալ ունի

Խաբված բնակիչները փորձել են գրավել իրենց շենքը. դարպասները կողպված էին
Հաջորդ

Խաբված բնակիչները փորձել են գրավել իրենց շենքը. դարպասները կողպված էին