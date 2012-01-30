2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Թող գան ու ձերբակալեն ինձ». Թուրք նախարարը Շվեյցարիայում ժխտում է Ցեղասպանությունը

Թուրքիայի պետնախարար և Եվրամիության հետ գլխավոր բանակցող Էգեմեն Բաղիշը Շվեյցարիայում քննադատել է Ֆրանսիայի Սենատի կողմից ընդունված Ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը` հայտարարելով, որ «այս ջանքերը գոյատևելու շանս չունեն»:

Ըստ Բաղիշի` Թուրքիան օրինագիծն արդեն ուժը կորցրած է համարում:

«Մենք հավատացած ենք, որ Ֆրանսիայում խելամիտ մարդիկ ավելի շատ են, քան խենթերը», - ասել է Բաղիշը:

«Ես այսօր Շվեյցարիայում եմ և ասում եմ, որ 1915 թվականի իրադարձությունները Ցեղասպանություն չէին: Թող գան ու ձերբակալեն ինձ», - ասել է Բաղիշը:

Նշենք, որ Շվեյցարիայի քրեական օրենսգրքի համաձայն, ռասիզմի դրսևորումները, այդ թվում` Ցեղասպանության հրապարակային ժխտումը հետապնդվում են օրենքով: Շվեյցարիայի իշխանությունները նշում են, որ իրենց երկրում գործող օրենքը նման չէ Ֆրանսիայի Ցեղասպանության մասին օինագծին և ավելի շատ այլատյացության դեմ պայքարելու միտում ունի:

Բաղիշը վստահություն է հայտնել, որ այս օրենքները ոչ այլ ինչ են, քան թղթի կտոր:

Հայաստան
Տեր-Պետրոսյանը եվրոպացի չինովնիկի հետ քննարկել է ընտրությունների հետ կապված խնդիրները
Նախորդ

Տեր-Պետրոսյանը եվրոպացի չինովնիկի հետ քննարկել է ընտրությունների հետ կապված խնդիրները

Կանադացի ամուսիններին ազատազրկել են իրենց երեք դստրերի սպանության համար
Հաջորդ

Կանադացի ամուսիններին ազատազրկել են իրենց երեք դստրերի սպանության համար