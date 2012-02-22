2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Մաշտոցի այգում ակտիվիստը դադարեցրել է հացադուլը ոստիկանի խոստումից հետո

Ակտիվիստ, բլոգեր Բայանդուր Պողոսյանը, ով երեկ Մաշտոցի պողոտայում գտնվող պուրակում հացադուլ էր հայտարարել` պահանջելով կասեցնել այգում կրպակների մոնտաժումը, մի քանի ժամ անց դադարեցրել է իր բողոքի ակցիան այն բանից հետո, երբ Երևանի փոխոստիկանապետ Կարեն Մովսիսյանը խոստացել է, որ մինչ շաբաթվա վերջ կրպակների շինարարությունը չի շարունակվի:

Այս մասին Epress.am-ին հայտնել է բնապահպան ակտիվիստ Ռուզաննա Գրիգորյանը:

Նա  հավելել է  նաև, որ ոստիկանի այդ հայտարարությունը պաշտոնական չի կարելի համարել, ուստի ակտիվիստները «չեն դադարեցնում պայքարը այգին կրպակներից փրկելու համար»:

Հայաստան
«Ո՞ւմ հետքերն է մաքրում քաղաքապետը». օրաթերթը` «չուժոյ պախմել» քաշվելու մասին
Նախորդ

«Ո՞ւմ հետքերն է մաքրում քաղաքապետը». օրաթերթը` «չուժոյ պախմել» քաշվելու մասին

Հայտնի դարձավ Արթուր Աբրահամի մրցակցի անունը
Հաջորդ

Հայտնի դարձավ Արթուր Աբրահամի մրցակցի անունը