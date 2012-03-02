Իտալական Costa Concordia-ի գործով վկաները պատմել են թմրանյութերի, ալկոհոլի ու սեքսի մասին
Հունվարին Իտալիայի ափերի մոտ խորտակված «Կոստա Կոնկորդիա» զբոսանավի, ինչպես նաև Costa Crociere ընկերությանը պատկանող մյուս բոլոր նավերի վրա ողջ անձնակազմը, այդ թվում` նավի ղեկավարությունը, պարբերաբար մեծ չափաբաժիններով ալկոհոլ և թմրանյութեր էին օգտագործում: Բացի դա, կապիտան Ֆրանչեսկո Սկետինոյի գիտությամբ, նավի վրա մշտապես մարմնավաճառներ էին լինում, իսկ սպաները սեռական ոտնձգություններ էին կատարում կին գործընկերների նկատմամբ, պնդում են անձնակազմի նախկին անդամները:
Կոստա Կոնկորդիա»-ի գործով առաջին լսումները տեղի կունենա մարտի 3-ին Գրոսետոյում, հաղորդում է The Telegraph-ը:
Իտալական ԶԼՄ-ների տեղեկություններով` նախկինում նավի անձնակազմի անդամ հանդիսացող երկու կանայք պատմել են դատախազությանը, որ տեսել են` ինչպես են սպաները կոկային օգտագործում, մինչ գիտակցության կորուստը հարբում և ոտնձգություններ կատարում կանանց նկատմամբ:
Հարցված կանանցից մեկը պնդում է, որ կապիտան Սկետինոն «օգտագործում էր կանանց որպես փոխանակման ապրանք»: Ցուցմունք տված բուժքույրն ու ուղևորների հետ աշխատանքի բաժնի ներկայացուցիչը աշխատել են Կոստա Կոնկորդիայում և Costa Cruises-ի այլ նավերի վրա 2009 և 2010 թվականներին:
Հիշեցնենք, որ «Կոստա Կոնկորդիա» զբոսանավը վթարի էր ենթարկվել Տիրենյան ծովում `Ջիլիո կղզու մոտակայքում: Զբոսանավի վրա 4200 ուղևորներ են եղել: Վերջին տվյալներով` 17 մարդ է զոհվել, ևս 15-ը անհետ կորած են համարվում: