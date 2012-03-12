2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Տեր-Պետրոսյանը Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի հետ քննարկել է առաջիկա ընտրությունները

Մարտի 12-ին Հայ ազգային կոնգրեսի ղեկավար, ՀՀ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդիպել է Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Քեթի Լիչի հետ:

Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են առաջիկա ընտրությունների հետ կապված ներքաղաքական զարգացումները, ինչպես նաև ընտրությունների օրինականության և վերահսկողության հետ կապված հարցեր:

Անդրադարձ է եղել նաև տարածաշրջանային և աշխարհաքաղաքական խնդիրների:

Հանդիպմանը մասնակցել է Հայ Ազգային Կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը:

Հայաստան
Ռիտա Սարգսյանը, ի տարբերություն Մեհրիբան Ալիևայի, քաղաքականությամբ չի հետաքրքրվում. ԱՊՀ ամենավառ տիկնայք
Նախորդ

Ռիտա Սարգսյանը, ի տարբերություն Մեհրիբան Ալիևայի, քաղաքականությամբ չի հետաքրքրվում. ԱՊՀ ամենավառ տիկնայք

Հաջորդ

ԲՀԿ-ն Ռոբերտ Քոչարյանին իր համագումարին չի հրավիրել