ՀՀԿ-ն բացահայտել է` ում է սատարելու մեծամասնական ընտրակարգով. ցուցակ
Հանրապետական կուսակցությունը պաշտոնապես տարածել է մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող այն թեկնածուների ցուցակը, որոնց սատարելու է 2012 թվականի մայիսի 6-ի ընտրությունների ժամանակ: ՀՀԿ-ն առայժմ սատարելու է թեկնածուներին 33 ընտրատարածքներում:
1-ին ընտրատարածք` Գևորգյան Էդիկ
2-րդ ընտրատարածք` Ֆարմանյան Սամվել
3-րդ ընտրատարածք` Ստեփանյան Արթուր
4-րդ ընտրատարածք` Սարգսյան Արտակ
5-րդ ընտրատարածք` Գևորգյան Արթուր
6-րդ ընտրատարածք` Հովսեփյան Ռուբեն
7-րդ ընտրատարածք` Ալեքսանյան Սամվել
8-րդ ընտրատարածք` Նահապետյան Կորյուն
9-րդ ընտրատարածք` Սադոյան Ռուբեն
10-րդ ընտրատարածք` Նուշիկյան Գարեգին
13-րդ ընտրատարածք` Սեդրակյան Մհեր
14-րդ ընտրատարածք` Մարկոսյան Վրեժ
15-րդ ընտրատարածք` Մնացականյան Մնացական
16-րդ ընտրատարածք` Մուրադյան Մուրադ
17-րդ ընտրատարածք` Պողոսյան Կարինե
19-րդ ընտրատարածք` Սարոյան Սեդրակ
20-րդ ընտրատարածք` Գրիգորյան Հրանտ
21-րդ ընտրատարածք` Պետրոսյան Ալեքսան
22-րդ ընտրատարածք` Բադեյան Մանվել
24-րդ ընտրատարածք` Հակոբյան Հակոբ
27-րդ ընտրատարածք` Հայրապետյան Համլետ
29-րդ ընտրատարածք` Համբարձումյան Արկադի
30-րդ ընտրատարածք` Դալլաքյան Վիկտոր
31-րդ ընտրատարածք` Սարիբեկյան Կարեն
32-րդ ընտրատարածք` Կարապետյան Կարեն
33-րդ ընտրատարածք` Աղաբաբյան Աշոտ
34-րդ ընտրատարածք` Սահակյան Արման
36-րդ ընտրատարածք` Վարագյան Մխիթար
37-րդ ընտրատարածք` Գրիգորյան Հայկ
38-րդ ընտրատարածք` Հակոբյան Վահե
39-րդ ընտրատարածք` Արսենյան Աշոտ
40-րդ ընտրատարածք` Վարդանյան Միքայել
41-րդ ընտրատարածք` Հակոբյան Հակոբ