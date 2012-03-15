2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

ՀՀԿ-ն բացահայտել է` ում է սատարելու մեծամասնական ընտրակարգով. ցուցակ

Հանրապետական կուսակցությունը պաշտոնապես տարածել է մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող այն թեկնածուների ցուցակը, որոնց սատարելու է 2012 թվականի մայիսի 6-ի ընտրությունների ժամանակ: ՀՀԿ-ն առայժմ սատարելու է թեկնածուներին 33 ընտրատարածքներում:

1-ին ընտրատարածք` Գևորգյան Էդիկ

2-րդ ընտրատարածք` Ֆարմանյան Սամվել

3-րդ ընտրատարածք` Ստեփանյան Արթուր

4-րդ ընտրատարածք` Սարգսյան Արտակ

5-րդ ընտրատարածք` Գևորգյան Արթուր

6-րդ ընտրատարածք` Հովսեփյան Ռուբեն

7-րդ ընտրատարածք` Ալեքսանյան Սամվել

8-րդ ընտրատարածք` Նահապետյան Կորյուն

9-րդ ընտրատարածք` Սադոյան Ռուբեն

10-րդ ընտրատարածք` Նուշիկյան Գարեգին

13-րդ ընտրատարածք` Սեդրակյան Մհեր

14-րդ ընտրատարածք` Մարկոսյան Վրեժ

15-րդ ընտրատարածք` Մնացականյան Մնացական

16-րդ ընտրատարածք` Մուրադյան Մուրադ

17-րդ ընտրատարածք` Պողոսյան Կարինե

19-րդ ընտրատարածք` Սարոյան Սեդրակ

20-րդ ընտրատարածք` Գրիգորյան Հրանտ

21-րդ ընտրատարածք` Պետրոսյան Ալեքսան

22-րդ ընտրատարածք` Բադեյան Մանվել

24-րդ ընտրատարածք` Հակոբյան Հակոբ

27-րդ ընտրատարածք` Հայրապետյան Համլետ

29-րդ ընտրատարածք` Համբարձումյան Արկադի

30-րդ ընտրատարածք` Դալլաքյան Վիկտոր

31-րդ ընտրատարածք` Սարիբեկյան Կարեն

32-րդ ընտրատարածք` Կարապետյան Կարեն

33-րդ ընտրատարածք` Աղաբաբյան Աշոտ

34-րդ ընտրատարածք` Սահակյան Արման

36-րդ ընտրատարածք` Վարագյան Մխիթար

37-րդ ընտրատարածք` Գրիգորյան Հայկ

38-րդ ընտրատարածք` Հակոբյան Վահե

39-րդ ընտրատարածք` Արսենյան Աշոտ

40-րդ ընտրատարածք` Վարդանյան Միքայել

41-րդ ընտրատարածք` Հակոբյան Հակոբ

Հայաստան
«Հրազդանում» սկսվել է նորոգումը, պատրաստվում են Բելառուսի և Իտալիայի խաղերին
Նախորդ

«Հրազդանում» սկսվել է նորոգումը, պատրաստվում են Բելառուսի և Իտալիայի խաղերին

Տուժածները կողոպտչին ճանաչել են հեռուստահաղորդումից
Հաջորդ

Տուժածները կողոպտչին ճանաչել են հեռուստահաղորդումից