2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

«Գնացեք Ավստրիա...». մասնագետը գիտի` ինչպես փրկել «Մոզրովի» քարանձավը (ՖՈՏՈ)

«Մոզրովի» քարանձավի միակ փրկությունը շահագործումն է, քանի որ միայն այս կերպ հնարավոր կլինի պահպանել այն: Այս մասին Epress.am-ի հետ զրույցում ասել է ՀՀ Քարանձավագիտության կենտրոնի նախագահ Սամվել Շահինյանը:

«Եթե քարանձավն անտեր է, ուրեմն տարբեր տերեր ունի` գյուղապետը տեր է, պահակը, մարզպետը, մարզպետարանի աշխատողը, երկրաբանը, ճարտարապետը` նույնպես: Քարանձավը պետք է սեփականատեր ունենա ու այնտեղ շուրջօրյա հսկողություն իրականացվի: Դառնալով ինչ-որ մեկի սեփականությունը` այն ցանկացած գնով կպահպանվի: Չե՞ք տեսել, այսօր սեփականատերերն ինչպես են կառչած իրենց  ունեցվածքից», - ասել է Շահինյանը:

Նրա խոսքով՝ պայմանագիրը, որտեղ նշված է, թե ինչ պիտի անի բարեխիղճ շահագործողը, որպեսզի պահպանի այդ տարածքը, չորրորդ տարին է՝  Մշակույթի նախարարության  սեղանին է:

«Պատճառաբանությունները տարբեր են, արդյունքում` ձգձգումներ են, ու հարցը մնացել է օդում կախված, հարց եմ տալիս, ո՞ր ձեռնարկատերը չորս տարի կսպասի ինչ-որ իշխանությունների քմահաճույքին, այդ փողը կվերցնի, կտանի Վրաստանում կներդնի, այնտեղ այնքան քարանձավներ կան:

Շահինյանի հավաստմամբ` Հայաստանի տարածքում գտնվող բոլոր քարանձավները պետք է դառնան մասնավոր սեփականություն, այլապես դրանց պահպանության մասին խոսք լինել չի կարող:

«Գնացեք Ավստրիա, Շվեյցարիա, էդ հրաշք  անտառները բոլորը մասնավոր են: Պետությունն ասում է՝ քո մոտ կա 20 վայրի խոզ, գալու եմ ստուգեմ, նաև թույլ է տալիս բազմացնել 20 խոզն ու ընդունենք  քանակը հասել  է 40-ի՝  թողնում է, որ դրանց որսան, բայց մի պարագայում, եթե 20 խոզը պահպանվի: ԷԿՈ համակարգը պետք է պահպանվի: Երբ Վիեննայի կողքի անտառներում ես դա տեսա, ցնցված էի», - պատմել է Շահինյանն ու հավելել, որ իրենց անձավագիտության շատ բարեխիղճ աշխատողներից Սմբատ Դավթյանը արդեն երրորդ տարին է, ինչ տանջվում է «Մագիլի» քարանձավի համար, բայց ոչ մի արդյունք:

«Աբսուրդի վերջն է, ընդ որում` Մշակույթի նախարարությունը ամենաանհեթեթ պատճառաբանություններ է բերում, իսկ ժամանակը գնում է ու քարանձավները փլուզվում են, մարդիկ են զոհվում, մարդիկ են կորում», - նշել է Շահինյանը:

Լուսանկարները` Armenian Extreme Club-ի Facebook-ի էջից

Հայաստան
Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մոսկվա
Նախորդ

Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Մոսկվա

«Մոզրովի» քարանձավը փլուզվում է. մասնագետներն ահազանգում են
Հաջորդ

«Մոզրովի» քարանձավը փլուզվում է. մասնագետներն ահազանգում են