2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Հերթական մանկապղծության դեպքը կաթոլիկ միաբանությունում

Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին հետաքննություն է սկսել «Քրիստոսի լեգիոն» միաբանության 7 հոգևորականների նկատմամբ: Նրանք կասկածվում են մանկապղծության մեջ, հայտնում է BBC-ն: Միաբանության մամլո-ծառայության հաղորդմամբ` հետաքննության ընթացքում հոգևորականները առանձնացված են երեխաներից:

Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ միաբանության հիմնադիր Մարսիալ Մասյեն, ով մահացել է 2008 թվականին, կյանքի օրոք բռնաբարում էր աստվածաբան ուսանողներին:

Ոչ վաղ անցյալում հաղորդվում էր նաև, որ Վատիկանը հետաքննություն է սկսել Մեծ Բրիտանիայում գտնվող Իլինգի աբբայությունում` կրկին մանկապղծության դեպքերի մասին հաղորդագրությունների հիման վրա: Այս վանական համալիրի հոգևորականները և հարևան Սուրբ Բենեդիկտոս դպրոցի ուսուցիչները կասկածվում են 1960-ականներից մինչ 2009 թվականը իրենց աշակերտների նկատմամբ սեռական բնույթի հանցագործություններ իրականացնելու մեջ:

Տեսանյութեր
«Կենտրոնը» տուգանվեց 1 միլիոն դրամով. ՀՌԱՀ նախագահը դա քաղաքական ճնշում չի համարում
Նախորդ

«Կենտրոնը» տուգանվեց 1 միլիոն դրամով. ՀՌԱՀ նախագահը դա քաղաքական ճնշում չի համարում

18-ամյա «ահաբեկիչ» աղջկան թույլ չեն տվել ինքնաթիռ նստել
Հաջորդ

18-ամյա «ահաբեկիչ» աղջկան թույլ չեն տվել ինքնաթիռ նստել