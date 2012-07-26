2026 թ. հունիս 3, չորեքշաբթի
Epress

Լուսինը 5000 տարի Երկիրը էներգիայով կապահովի

Լուսնի վրա առկա հելիում-3-ի պաշարները բավարար կլինեն երկրի բնակչությանը առաջիկա 5000 տարիների ընթացքում էլեկտրաէներգիայով ապահովելու համար: Այս մասին այսօր հայտարարել է Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Լուսնի և մոլորակների հետազոտությամբ զբաղվող ամբիոնի ղեկավար Վլադիսլավ Շևչենկոն:

«էներգիայի պաշարներն անսպառ չեն, դրանք կվերջանան առաջիկա հարյուրամյակում: Միաժամանակ, ԱՄՆ-ում արդեն հաշվարկել են, որ Լուսնի վրա հելիում-3-ի պաշարները կարող են երկրի բնակչությանը էներգիայով ապահովել առնվազն 5000 տարի»,-գրում է «Ռիա Նովոստին»` հղում կատարելով Շևչենկոյի խոսքերին:

Ըստ գիտնականի` մեկ տոննա հելիում-3-ի գինը մոտավորապես 1 մլրդ դոլար կարժենա, սակայն հումքի ձեռքբերման և ներկրման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի առկայության պայմաններում միայն: «Միաժամանակ 25 տոննան ընդամենը 25 միլիարդ դոլար է, ինչն այնքան էլ շատ չէ երկիր մոլորակի պետությունների քանակության համեմատ և որը բավարար կլինի երկրի բնակչությանը մեկ տարի էներգիայով ապահովելու համար: Ներկայումս ԱՄՆ-ն էներգակիրների վրա տարեկան 40 մլրդ դոլար է ծախսում: Շահույթն ակնհայտ է»,-ասել է նա

Հելիում-3-ը համարվում է հելիումների մեջ ամենաթեթև իզոտոպը և առաջանում է Արևի վրա տեղի ունեցող ռեակցիաների արդյունքում: Երկրի վրա հելիում-3-ի պաշարները խիստ քիչ են: Սակայն Լուսնի վրա այս հազվագյուտ իզոտոպի պաշարները նվազագույն գնահատականներով 500 հազար տոննա են կազմում:

Տեսանյութեր
Հայաստանի հավաքականը Չեխիայից առաջ կխաղա Թուրքմենստանի հետ
Նախորդ

Հայաստանի հավաքականը Չեխիայից առաջ կխաղա Թուրքմենստանի հետ

Հացադուլ անող զինվորին չեն հետազոտում, որպեսզի չվնասե՞ն
Հաջորդ

Հացադուլ անող զինվորին չեն հետազոտում, որպեսզի չվնասե՞ն